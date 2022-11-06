شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يكشف عن ألوان الطقمين الثاني والثالث والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، عن تدشين الطاقمين الثالث والرابع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد عبر الصفحة الرسمية للنادي "تويتر" صور لنجوم الفريق يرتدون الطاقمين الثاني والثالث، وعرضها أمام الجماهير.

الاتحاد يعلن عن اللونين الأبيض والأسود للفريق الأول

وكان الاتحاد قد أعلن عن الطاقم الأساسي بألوانه المميزة للنادي، بالخطوط الطولية باللونين الأصفر والأسود، فيما جاء الطاقم الثاني باللون الأبيض والطاقم الثالث باللون الأسود.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق، خوض معسكره في دبي، خلال فترة التوقف الحالية.

ومن المنتظر، أن يستمر معسكر العميد 22 يومًا، على أن يتخلله عدة مباريات ودية، حيث يتوقف دوري روشن السعودي في الوقت الحالي بسبب استعدادات المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.



سانتو يصطحب مصابي اتحاد جدة لمعسكر دبي

وقرر المدرب البرتغالي، اصطحاب مصابي الفريق إلى معسكر دبي، حيث سيكون الثنائي الدولي عبد العزيز البيشي وأحمد شراحيلي على رأس قائمة المغادرين، بعد أن خرجا من حسابات مدرب المنتخب الفرنسي هيرفي رينارد، لعدم تعافيهما قبل مونديال قطر 2022.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن اللاعبان سوف يستكملان البرنامج التأهيلي الخاص بهما في معسكر دبي، حتى يكونا جاهزين للالتحاق بالتدريبات الرسمية بعد عودتهم من المعسكر.

وتابعت: "سيلتحق اللاعبون الأجانب الثمانية بمعسكر الفريق مباشرة، بعد أن تم الحجز لهم مع الفريق في دبي، دون القدوم إلى جدة للحصول على تأشيرات".