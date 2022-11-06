شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات أبوظبي تكشف مصير الفرج من المونديال بعد إصابته ضد آيسلندا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت قنوات أبوظبي، موقف سلمان الفرج لاعب وقائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من المشاركة في كأس العالم، بعد تعرضه للإصابة ضد آيسلندا وديًا.

والتقى الأخضر السعودي نظيره الايسلندي، اليوم في معسكر الفريق بأبوظبي، ضمن تجاربه الودية استعدادًا لنهائيات كأس العالم المقبلة في قطر، وانتهت بفوزه بهدف دون رد.

وتعرض سلمان الفرج نجم وقائد المنتخب السعودي للإصابة خلال المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم بين المنتخبين، استعدادًا للمونديال.

سلمان الفرج يتعرض للإصابة ضد آيسلندا

وجاءت إصابة الفرج على مستوى الكتف في الدقيقة 42 من عمر المباراة، بعدما سقط على الأرض أثناء محاولته المرور بالكرة من أحد لاعبي آيسلندا قبل أن يخطفها الأخير ويعرضه للإصابة.

وغادر سلمان الفرج الملعب متأثرا بالإصابة، ودخل مكانه أيمن يحيى في الدقيقة 45 من الشوط الأول، حيث تلقى بعد خروجه الإسعافات من الجهاز الطبي للمنتخب.

قنوات أبوظبي تؤكد جاهزية الفرج للمشاركة في كأس العالم



وأكدت قنوات أبوظبي الإماراتية، أن إصابة الفرج بسيطة ولم يذهب بعدها إلى المستشفى كما أشيع، مشيرة إلى أن اللاعب سيكون جاهز للتواجد مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

ويشارك المنتخب السعودي في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، المقرر إقامتها بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يلعب في المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب بنما في تجربة ودية بمعسكر أبوظبي، قبل أن يختتم جميع ودياته ضد منتخب كرواتيا يوم 16 من نوفمبر الجاري بملعب مرسول بارك في السعودية، على أن يتحرك بعدها إلى قطر للمشاركة في المونديال.