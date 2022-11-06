شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعرض على كولر ملف التجديد لثلاثي الفريق لحسم قراره النهائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأ النادي الأهلى الإستعداد مبكرًا لحسم ملف التجديد للاعبيه، والذين أوشكت عقودهم على الإنتهاء، حيث ينتهي تعاقد كلًا من حسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة مع المارد الأحمر فى نهاية الموسم الحالي، كما يفضل مسئولي الفريق منح المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الأحقية الكاملة فى تجديد التعاقد مع اللاعبين من عدمه.

ولم يشارك رامي ربيعة حتى الآن تحت القيادة الفنية للمدرب السويسري، فى ظل إعتماده الكامل على محمد عبد المنعم ومحمود متولي فى مركز قلبي الدفاع، فى حين شارك ياسر إبراهيم فى مباراة الداخلية الأخيرة فقط، بعد أن تعرض عبد المنعم للإصابة بكسر على مستوي الأنف.



غموض موقف ربيعة والشحات مع الأهلى

ويبدو من الدلالات الأولية أن ياسر إبراهيم سيكون أحد الخيارات البديلة الهامة فى خطة كولر مع الفريق، فى حين يسود الغموض موقف كلًا من حسين الشحات ورامي ربيعة، فل ظل إبتعادهم عن حسابات المدرب السويسري بصورة كبيرة، خاصة بعد تألق ياسر إبراهيم وكريم فؤاد فى مباراة الفريق الأخيرة.



الشحات خيارًا ثالثًا فى النادي الأهلى!

وأصبح حسين الشحات خيارًا ثالثًا فى مركز الجناح الأيمن بالفريق، حيث يفضل كولر الإعتماد على طاهر محمد فى هذا المركز نظرًا لسرعته ولياقته البدنية العالية فى الإلتحامات والجزء الدفاعي، ومن ثم يأتي كريم فؤاد كأحد الخيارات المفضلة للمدرب فى ذلك المركز.