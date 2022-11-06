شكرا لقرائتكم خبر عن المولد يشيد بأهمية مباراة آيسلندا ويتحدث عن مباريات كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق فهد المولد، نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على قوة التحضيرات التي يتعرض لها منتخبه استعدادا لمباريات كأس العالم المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما قاله المولد خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها إلى برنامج أكشن مع وليد، فإن المنتخب السعودي يعمل على قدم وساق من أجل المباراة الودية المقبلة أمام آيسلندا استعدادا للمونديال.

مباراة السعودية وآيسلندا الودية

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب آيسلندا مساء غد الأحد على أن يقام اللقاء بينهم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

وقال المولد: “تعتبر هذه الفترة من أهم الفترات في استعدادات منتخب السعودية لمباريات المونديال خلال الفترة المقبلة، بالأخص مباراة آيسلندا المهمة التي تنتظرنا”.

وأضاف: “هذه تعتبر من أصعب المراحل لأننا مطالبين بزيادة الرتم ونعمل جاهدين على ذلك، نجحنا في تخطي الأصعب ولم يتبقى سوى القليل”.

