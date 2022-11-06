شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستقبل أبها خلال كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية سعودية أن نادي أبها قرر السفر إلى دولة مصر من أجل الدخول في معسكر في ظل فترة توقف بطولة دوري روشن للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.

وأكدت التقارير الصحفية أن أبها سينتقل إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء الثلاثاء المقبل لإقامة معسكر خلال توقف الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية السعودية فإن إدارة نادي أبها استقرت على المباريات التي سيخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة بشكل ودي.

ما هي مباريات أبها الودية القادمة

ومن المقرر أن يخوض أبها مباراة قوية أمام الهلال في الرياض تحديدا في الثالث من ديسمبر، بينما لم يستقر أبها على الثلاث مباريات الأخرى حتى الآن.

الجدير بالذكر أن أبها سيخوض مواجهتين وديتين في معسكره بالقاهرة، حيث يستمر معسكر أبها مدة طويلة تصل إلى 22 يوما، على أن يخوض مواجهتين في السعودية بعد ذلك.