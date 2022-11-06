شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يتلقى ضربة قوية قبل المونديال خلال مواجهة السعودية ضد آيسلندا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقي الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، ضربة قوية خلال مواجهة آيسلندا وديًا.

السعودية تفوز ضد آيسلندا وديًا

وحقق الأخضر السعودي فوزًا ضد نظيره الايسلندي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم، في معسكر الفريق بأبوظبي، ضمن تجاربه الودية استعدادًا لنهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.

وشهدت المباراة تعرض سلمان الفرج نجم وقائد المنتخب السعودي للإصابة خلال المباراة الودية المقامة عصر اليوم بين المنتخبين.

سلمان الفرج يتعرض للإصابة ضد آيسلندا

وجاءت إصابة الفرج على مستوى الكتف في الدقيقة 42 من عمر المباراة، بعدما سقط على الأرض أثناء محاولته المرور بالكرة من أحد لاعبي آيسلندا قبل أن يخطفها الأخير ويعرضه للإصابة.

وغادر سلمان الفرج الملعب متأثرا بالإصابة، ودخل مكانه أيمن يحيى في الدقيقة 45 من الشوط الأول، بالمباراة التي انتهت لصالح الأخضر بهدف سجله سعود عبد الحميد في الدقيقة 26 من اللقاء.

وتلقى الفرج بعد خروجه الإسعافات من الجهاز الطبي للمنتخب، حيت جاءت الإصابة في توقيت صعب قبل أيام قليلة من الذهاب للعاصمة القطرية الدوحة لخوض نهائيات كأس العالم 2022.

ويشارك المنتخب السعودي في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، المقرر إقامتها بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يلعب في المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.