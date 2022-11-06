شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يتفوق على إيسلندا بهدف نظيف وديًا إستعدادًا لمونديال قطر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح المنتخب السعودي فى الفوز على منتخب إيسلندا بهدف نظيف، فى اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين اليوم، يأتي ذلك ضمن إستعدادات الأخضر لكأس العالم القادم فى قطر، حيث تمكن سعود عبد الحميد من تسجيل هدف اللقاء الوحيد بعد أن تلقي اللاعب عرضية رائعة من البريك.

وينتظر المنتخب السعودي مجموعة نارية فى كأس العالم القادم، تضم كلًا من الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فى مجموعة لن تكون سهلة على الإطلاق للخضر، ولكن تراهن الجماهير السعودية على الروح العالية للاعبيه، والتى قد تزيل الفوارق والإمكانيات الفنية، من أجل الظهور المشرف وعكس صورة أفضل من مونديال روسيا الأخير 2018.



موقف سليمان الفرج من كأس العالم!

وتعرض سليمان الفرج لإصابة قوية فى مواجهة إيسلندا الودية، حيث أثارت بعض التقارير الصحفية الذعر فى قلوب الجماهير بنقل اللاعب إلى مستشفي قريبة من ملعب المباراة، الأمر الذي قامت بنفيه قناة ابو ظبي الإماراتية والتي أكدت أن إصابة اللاعب بسيطة ولم يتم نقله للمستشفي كما أشيع، ومن ثم فإن اللاعب تأكد تواجده فى كأس العالم القادم.



ترتيب مباريات السعودية فى كأس العالم

ومن المقرر أن يستهل المنتخب السعودي مواجهاته بكأس العالم فى المجموعة الثالثة، بمواجهة منتخب الأرجنتين فى الجولة الاولى يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر الجاري، على أن تقام مباراة الجولة الثانية ضد بولندا يوم السبت الموافق 26 نوفمبر الجاري، ويختتم الفريق مواجهات المجموعة بملاقاة المكسيك يوم الأربعاء 30نوفمبر الجاري.