سعيد المطيري يحصد ذهبية “السكيت” في منافسات دورة الألعاب السعودية

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حقق اللاعب سعيد مقبل المطيري الميدالية الذهبية، مساء اليوم الأحد، بمنافسات الرماية – السكيت في دورة الألعاب السعودية.

وحصد المطيري الميدالية الذهبية في الرماية- السكيت متفوقا على ماجد معيض التميمي صاحب الميدالية الفضية، وفهد نايف الحربي الذي حل ثالثا بالميدالية البرونزية.



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Source akhbaar24

