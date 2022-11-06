“الأخضر” يهزم “مصارعي” آيسلندا.. وإصابة الفرج تثير القلق (فيديو وصور)

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حقق المنتخب السعودي، فوزًا وديًا على نظيره الآيسلندي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما، الأحد، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن معسكر الأخضر المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس العالم “قطر 2022”.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب سعود عبدالحميد في الدقيقة 26 من عمر اللقاء الذي شهد خشونة زائدة من لاعبي المنتخب الآيسلندي ضد لاعبي المنتخب السعودي الذين دخلوا في مشادات مع لاعبي المنافس بسبب تدخلهم المتهور.

ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، المباراة بتشكيلة مكونة من محمد العويس، حسان تمبكتي، عبدالإله العمري، محمد البريك، سعود عبدالحميد، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فهد المولد وفراس البريكان.

وشهدت المباراة تعرض قائد المنتخب سلمان الفرج، لإصابة قوية في الكتف قبل نهاية الشوط الأول ليخرج ويحل بدلًا من اللاعب أيمن يحيى.

وغادر الفرج الملعب فيما سيجري الجهاز الطبي المزيد من الفحوصات للاطمئنان على سلامة اللاعب.

وفي الدقيقة 67 أجرى المدرب 3 تبديلات دفعة واحدة بدخول رياض شراحيلي، زكريا هوساوي وعبدالله مادو بدلًا من فهد المولد، محمد البريك وحسان تمبكتي على الترتيب.

وفي الدقيقة 81 حل كل من عبدالله رديف ونواف العابد بديلين عن فراس البريكان وعبدالإله المالكي.

يذكر أن المنتخب السعودي يحل في كأس العالم بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

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Source akhbaar24

