أمانة الشرقية تنفذ عددًا من الفعاليات بمناسبة المبادرة العالمية “كات ووك”

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المناطق_واس

نظمت أمانة المنطقة الشرقية وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أمس، مبادرة “كات ووك” العالمية للحفاظ على القطط البرية، التي تقام في الـ 5 من شهر نوفمبر من كل عام على مستوى العالم، بهدف التوعية بالمحافظة على النمر العربي من الانقراض، وأهمية الحفاظ على الحيوانات البرية.

وانطلقت الفعالية من كورنيش الدمام، من خلال رياضة المشي التي شارك فيها أكثر من 4000 من مختلف الأعمار من مواطنين ومقيمين ومتطوعين، ومحافظة الخفجي التي بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 140، وأكثر من 130 في محافظة بقيق، وأكثر 424 في محافظة القطيف، بمشاركة 470 متطوعا ومتطوعة، حيث قطع المشاركون في كل موقع مسافة 7 كلم ضمن المبادرة.

وتتمثل مبادرة “كات ووك” العالمية التي تتولاها مؤسسة “كاتموسفير”، العناية بحماية 7 فصائل من القطط البرية المعرضة للانقراض، وتسعى للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية، والتعريف بأهمية الحفاظ على هذه الحيوانات البرية النادرة.

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Source almnatiq

