رالي حائل يسطر حضوره الدولي ويرسم تنوع تضاريس المنطقة

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المناطق_واس

يعد رالي حائل الدولي من أقوى وأهم الراليات في الوطن العربي حاليًا، ومن بين الراليات المميزة في العالم، حيث يستقطب خلاله أعداداً كبيرة من السائقين الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً أن القيادة والمنافسة في الصحراء يكون لهما نكهة مختلفة عن باقي سباقات الرالي.

وتعود فكرة الرالي الأبرز في المملكة الذي انطلق عام 2006 لأمير منطقة حائل الأسبق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الذي طرح الفكرة وسعى لتنفيذها وتحويل حلم أهالي المنطقة آنذاك إلى واقع مستمر بكل نجاح وتميز حتى الآن امتدت لـ18عاماً، جعلت حائل أكبر وأهم مدينة سعودية وخليجية في منطقة الشرق الأوسط في رياضة سباق السيارات، بعد استضافة الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للباها في رالي حائل الدولي 2010 الذي جاء بعد 4 أعوام من انطلاقة أول رالي في المملكة على كثبان النفود الكبير.

وكانت النسخة الأولى من السباق «الصحراوي» قد انطلقت في التاسع من فبراير 2006، وسط مساحات شاسعة من الصحراء، بمشاركة 44 فريقاً بمسافة 450 كيلومتراً، مقسمة على جولتين، كل جولة بواقع 225 كيلومتراً، وزِيدت المسافة في عام 2013 إلى 1200 كيلومتر من الطرق الوعرة والكثبان الرملية التي يخترقها المتسابقون حتى بلوغ خط النهاية بمشار بنحو 30 متسابقاً سعودياً بعد أن أقيمت الجولات التدريبية المؤهلة لرالي حائل في كل من الرياض وجدة والخبر وحائل؛ لاختيار 7 متسابقين من كل منطقة، إضافة إلى مساعديهم، حقق المركز الأول آنذاك المتسابق السعودي فرحان الشمري، أما في آخر نسخة من الرالي (النسخة الـ17 ) الذي يمثل الجولة السابعة والختامية لكأس العالم للراليات الكروس كانتري، حيث أقيمت خلال المدة من 6 إلى 11 ديسمبر 2021 بمشاركة أكثر من 150 مشاركاً في المركبات والدراجات النارية من 24 جنسية من مختلف دول العالم حقق المتسابق القطري ناصر العطية الذي يُعاونه الملّاح الفِرنسي ماتيو بوميل فوزاً مستحقاً، حيث قاد سيارته بطريقة رائعة خلال مراحل الرالي وفاز بالبطولة رغم صعوبة التضاريس وتنوع طرق مراحل السباق.

وتوالت النجاحات في رالي حائل خلال السنوات الماضية عاماً تلو آخر بزيادة أعداد المشاركين خليجيين وعالميين حتى أُدرج للمرة الأولى على روزنامة الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” في نسخته الـ15 عام 2020م، حيث أُقيم على مدار جولتين تضمنتا مشاركة 60 مشاركاً في فئة السيارات، و55 مشاركاً في فئة الدراجات النارية، فيما شهدت النسخة الـ16 عام 2020 جولتين من جولات بطولة العالم الرابعة والخامسة من “فيا” كأس العالم “باها”، شارك فيها نحو 143 متسابقاً عالمياً في مختلف الفئات.

وفي هذا العام، ينطلق رالي حائل باها السعودية 2022 على مدى ثلاثة أيام خلال المدة ما بين 10 و12 نوفمبر الجاري، يمثل خلاله الجولة السابعة من كأس العالم لراليات الباها من الاتحادين الدوليين للسيارات “فيا” والدرّاجات النارية “فيم”، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها، والجولة الثالثة من بطولة تويوتا السعودية للراليات الصحراوية، حيث يحرص الكثير من أبطال الرالي على المشاركة في سباق حائل الدولي لما يتمتع به من منافسات شديدة في مناطق صحراوية تتباين فيها التضاريس الجبلية والرملية والسهول والأودية والشعاب.

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Source almnatiq

