الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله يكرم الفائزين في كأس الأولمبية للهجن في تبوك

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كرم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله في اليوم الأخير من كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن 2022 الفائزين بكؤوس فئات الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول، بواقع أربعة فائزين في كل فئة، بالإضافة إلى الفائزين بكأسي الماراثون، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد بن حماد البلوي، والمدير التنفيذي للاتحاد محمود بن سليمان البلوي.

وانتزع صدارة الشوط الأول وكأس الزمول العام “مبلش” لمالكه مهدي حمد اليامي، فيما انتزع كأس الزمول المفتوح “عديم” لهجن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وحققت المطية “جزلة” لمالكها سعيد بطي المري كأس الحيل العام، فيما حققت “شديده” كأس الحيل المفتوح لهجن سيح السلم.

وفي فئة الحيل، والزمول، والماراثون انطلاق 10 أشواط، كان أبرزها “نشوه” لمالكها بيشان محمد العجمي، فيما أحرز صدارة الشوط الثاني “هرمز” لمالكه أحمد سلطان السويدي.

بينما حل بالمركز الأول في الشوط الثالث “حذاري” وتحقيق أفضل توقيت زمني لهجن سيح السلم، فيما أنتزع صدارة الشوط الرابع القعود “ادولف” لمالكه عايض رفعان الفحطاني، وفي أشواط الماراثون جاءت “جوري” المملوكة لسفر سالم العتيبي في صدارة الشوط الأول بقيادة الهجان نايف سليم الجهني، وانتزع صدارة الشوط الثاني “سكر” لمالكه سليمان سلامة الجهني بقيادة الهجان عيد جبرين الجهني.



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Source akhbaar24

