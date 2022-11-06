لينا الحكيم تحقق الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب

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حققت لينا الحكيم لاعبة المنتخب السعودي للجوجيستو، مساء اليوم الأحد، الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب تحت ١٨ عاماً في وزن ٧٠كجم. وتعد لينا الحكيم بذلك صاحبة أول ميدالية عالمية نسائية في اللعبة بتاريخ المشاركات السعودية.

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