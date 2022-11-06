خسوف كلي للقمر غير مشاهد بسماء المملكة الثلاثاء المقبل

أكدت الجمعية الفلكية في جدة أن الكرة الأرضية ستشهد يوم الثلاثاء المقبل، خسوفا كلياً للقمر وهو الثاني والأخير هذه العام 2022، وسيكون مشاهدًا في معظم آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والوسطى وستدوم مراحله كافة 5 ساعات و54 دقيقة، لكنه غير مشاهد في سماء السعودية أو دوت الخليج العربي لأن الوقت سيكون نهاراً والقمر تحت الأفق محلياً. وأبانت أن الخسوف الكلي يحدث عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض عندها سيأخذ القمر اللون النحاسي أو الأحمر الغامق عند الذروة العظمى؛ علماً بأن اللون يعتمد على حالة الغلاف الجوي للأرض ويمكن رؤية ذلك بالعين المجردة دون الحاجة إلى استخدام أدوات رصد خاصة.



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