شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحدد موعد استلام معلبه الجديد لاستقبال التدريبات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، موعد تواجد نادي الهلال السعودي بجميع فئاته السنية، داخل ملعبه الجديد، لاستقبال تدريبات الفرق خلال الفترة المقبلة.

الهلال يستقبل ملعبه الجديد بعد 3 أسابيع



وأكدت صحيفة "سبورت 24 السعودية"، حسب مصادر لها، أن الهلال سوف يستقبل الملعب الجديد، لخوض تدريبات الفريق، بعد 3 أسابيع من الآن حيث يقع بالقرب مقره في حي العريجاء في العاصمة الرياض.

وتابعت: "الملعب يحمل المواصفات القانونية، ما يسمح بخوض التدريبات والمباريات الرسمية في المنافسات السعودية عليه، وسيحتضن فرق الهلال السنية خلال الفترة المقبلة".

ويتوقف دوري روشن السعودي في الوقت الحالي، بسبب استعدادات المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لنهائيات كأس العالم المقبلة.

ويشارك المنتخب السعودي في كأس العالم المقبلة، للمرة السادسة في تاريخه، حيث يلعب في المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، بالبطولة التي ستقام في قطر بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى، حدد الأخضر السعودي، موعد مواجهة المنتخب الكرواتي، قبل التوجه للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

المنتخب السعودي يواجه كرواتيا 16 نوفمبر وديًا

وأعلن المنتخب السعودي خوض المواجهة الودية الأخيرة قبل السفر إلى قطر، أمام كرواتيا يوم 16 نوفمبر الجاري بملعب مرسول بارك بالرياض.

وكتب الحساب الرسمي للأخضر عبر "تويتر": "موعدنا 16 نوفمبر في الرياض، نختتم رحلة إعدادنا بين جماهيرنا على ملعب مرسول بارك أمام منتخب كرواتيا عند الواحدة ظهرًا، ومنها نحلق إلى الدوحة للمشاركة السادسة في كأس العالم".