شكرا لقرائتكم خبر عن رودي جارسيا يطالب بتعديل مركز نجم النصر للشباب تمهيدًا لضمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، طالب بتعديل مركز لاعب فريق الشباب، للاعتماد على خدماته.

جارسيا يرغب في تعديل مركز يوسف حقوي داخل النصر

وأشارت التقارير، إلى أن جارسيا يرغب في تعديل مركز يوسف حقوي لاعب فريق درجة الشباب، من قلب الدفاع إلى محور الارتكاز.

وتابعت: "قرار جارسيا، جاء بعد أن شاهد عديدًا من مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، إذ ينوي الاعتماد على اللاعب خلال الفترة المقبلة".

وأضافت: "جارسيا يريد أن يكون حقوي مع المتوجهين مع الفريق خلال المعسكر الخارجي، المقرر تنظيمه 27 نوفمبر الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي".

جارسيا يرفض مشاركة كونان مع كوت ديفوار

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يرغب في عدم مشاركة لاعب الفريق مع منتخب بلاده.

وأشارت تقارير في وقت سابق، أن جيسلان كونان لاعب العالمي، سيكون ضمن اختيارات المنتخب الإيفواري في فترة التوقف الدولي.

وأوضحت التقارير، أن جارسيا يتجه لرفض التحاق المحترف الإيفواري جيسلان كونان بمنتخب بلاده خلال الفترة المقبلة، للاستفادة منه بالمعسكر المقبل.

وتابعت: "المدرب الفرنسي يفضل استمرار اللاعب الإيفواري مع الفريق وخوضه وديات معسكر أبوظبي المقبل، استعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي".