شاهد.. أخصائي يحذر من خطورة إضافة السكر على المواد الغذائية وتأثيره على الجسم

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قالت أخصائية التغذية، الدكتورة دينا سلامة، إن السكر عبارة عن مركيات داخل الأطعمة والمواد الأغذية، موضحة أن هناك بين السكر المضافة في الغذاء أو الذي يتم إضافته على الأطعمة، مشيرة إلى أن كل جرام من السكر يعطي 4 سعرات حرارية.

وأضافت دينا سلامة خلال لقائها ببرنامج صباح السعودية، أن الحصول على السكريات المتواجدة في المواد الغذائية تعطي فائدة كبيرة للجسم، موضحة أن أغلب الأطعمة التي يضاف إليها السكر تكون سعرات حرارية فارغة.

وتابعت: أن السكريات التي تضاف على المواد الغذائية تسبب مشاكل في النظام الغذائي بالجسم فيمكن أن تصيب بالسمنة أو النحافة وقد تؤدي إلى تسوس الأسنان.

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Source almnatiq

