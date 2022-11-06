︎
.
أصيب 38 شخصًا، أمس (السبت)، بجروح جراء حريق في نيويورك، بسبب بطارية “أيون الليثيوم”، المستخدمة في دراجات السكوتر.
وأفاد مسؤولون أمريكيون، أن اثنين من المصابين في حالة خطرة، فيما أصيب 5 بجروح بالغة جراء الحريق، الذي يعد رقم 200 هذا العام عن بطارية أيون الليثيوم لجهاز تنقل كهربائي صغير.
وأشارت السلطات الأمريكية، إلى اعتقادها بأن الحريق اندلع في شقة سكنية كان صاحبها يعمل في تصليح درجات التنقل الصغيرة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات الإصابات جراء حريق بنيويورك بسبب بطارية “سكوتر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.