عشرات الإصابات جراء حريق بنيويورك بسبب بطارية “سكوتر”

︎

.



أصيب 38 شخصًا، أمس (السبت)، بجروح جراء حريق في نيويورك، بسبب بطارية “أيون الليثيوم”، المستخدمة في دراجات السكوتر.

وأفاد مسؤولون أمريكيون، أن اثنين من المصابين في حالة خطرة، فيما أصيب 5 بجروح بالغة جراء الحريق، الذي يعد رقم 200 هذا العام عن بطارية أيون الليثيوم لجهاز تنقل كهربائي صغير.

وأشارت السلطات الأمريكية، إلى اعتقادها بأن الحريق اندلع في شقة سكنية كان صاحبها يعمل في تصليح درجات التنقل الصغيرة.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

