“الطاقة” توافق على تخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مجمع ومصنعين جديدين في ينبع

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منحت وزارة الطاقة موافقتها لشركة “اللجين” على تخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مشروع جديد بمدينة ينبع الصناعية، يتضمن إنشاء مجمع ومصنعين بتكلفة تقدر بنحو 7.5 مليار ريال.

وأوضحت شركة “اللجين” أن المشروع يتضمن مصنعاً لمعالجة غاز البروبان، ومصنعاً آخر لإنتاج البولي بروبلين، بالإضافة إلى مجمع لإنتاج مركبات ومواد متخصصة من مادة البولي بروبلين.

وأضافت أن هذا المشروع الجديد سيتيح عند اكتمال تشغيله ما يزيد على 600 ألف طن من مادة البولي بروبلين ومركبات البولي بروبلين ومواد إنشائية متخصصة من مشتقات البروبلين، بالإضافة لنحو 25 ألف طن من مادة الهيدروجين القابلة للبيع سنوياً.

ولفتت إلى أن المشروع الجديد سيربط وحدتي إنتاج البروبلين والبولي بروبلين لمشروع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية “ناتبت” التابعة لها مع وحدتي الإنتاج في المشروع الجديد بشبكة موحدة، متوقعة أن تكون بداية تشغيل المشروع في النصف الأول من عام 2026م.



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Source akhbaar24

