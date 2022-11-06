شاهد.. محلل بمركز الأرصاد يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن فصل الشتاء بالمملكة

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قال عقيل العقيل، محلل بالمركز الوطني للأرصاد،إن شهر نوفمبر من ألطف شهور السنة في المملكة، حيث يتسم الشهر باعتدال درجات الحرارة وتساقط الأمطار على مختلف مناطق المملكة.

وأضافعقيل العقيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة الإخبارية، أن المناطق الشمالية ومدينة الرياض أكثر المناطق لطفًا في درجات الحرارة، موضحًا أن وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية فأن الشتاء يبدأ في المملكة بداية من شهر ديسمبر، عكس الأجندة الفلكية التي تقر بداية فصل الشتاء في نهاية ديسمبر.

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Source almnatiq

