شؤون الحرمين تطلق عددًا من المبادرات التطوعية

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المناطق_مكة
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة المكتبات والشؤون الثقافية أمس، عددًا من المبادرات؛ لتعزيز الدور الثقافي والاجتماعي من خلال تفعيل ثقافة العمل التطوعي المستمدة من خطة الرئاسة التطويرية 2024م .
وأوضحت مديرة إدارة الشراكات والعمل التطوعي بالرئاسة مرام بنت سعيد الشهراني، بأنه تم تفعيل مبادرة “تطوعي” ومبادرة “سويًا” ومبادرة “التدريب التطوعي”، مشيرةً إلى أن الإدارة تحرص على نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته من خلال تبني أفضل الممارسات الداعمة للتحفيز وزيادة الفرص والساعات التطوعية، مشيرة إلى أن الوكالة تتيح الانضمام إلى منظومة العمل التطوعي في جميع المهام والمهارات وفي تجويد وتطوير منظومة الخدمات التطوعية، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لخدمة ضيوف الرحمن، ورواد مكتبات الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات على أعلى معايير الجودة، وتحقيق الريادة في استدامة التطوع.
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Source almnatiq
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