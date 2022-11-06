اليوم.. انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة

︎ . المناطق_الرياض أعلنت المديرية العامة للمرور، اليوم الأحد، عن إطلاق مزاد إلكتروني جديد للوحات المميزة وذلك عبر منصة “أبشر”. وأوضح المرور السعودي، أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، حيث سيستمر المزاد حتى يوم الأربعاء المقبل. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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