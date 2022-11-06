الصقور السعودية تزين سماء الدوحة واستاد المباراة الافتتاحية بمونديال قطر 2022

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نفذ فريق الصقور السعودية، أول أمس (الجمعة) جولة في سماء الدوحة عاصمة قطر، التي ستستضيف منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وشملت جولة الفريق السعودي المرور على استاد “البيت”، والذي تم اختياره لاستضافة المباراة الافتتاحية لمونديال 2022، والتي ستقام في 20 نوفمبر الجاري.
واستعرض فريق الصقور السعودية مهاراته في التحليق في سماء العاصمة القطرية بعروض مبهرة أظهرت المستوى العالي لقدراته.
يذكر أن المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 ستقام بين منتخب قطر ونظيره الأكوادوري.
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Source akhbaar24
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