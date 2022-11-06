خذ احتياجك من السوائل.. “الصحة”: 3 إجراءات للتحكم في السكري

︎ . دعت وزارة الصحة، مرضى السكري، إلى اتباع 3 إجراءات للمساهمة في التحكم في السكري. وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية “عش بصحة” على “تويتر”، أن “ممارسة الرياضة وأخذ الاحتياج الكافي من السوائل مع أخذ الأدوية بانتظامٍ تساعد على التحكم في السكري”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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