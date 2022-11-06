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خذ احتياجك من السوائل.. “الصحة”: 3 إجراءات للتحكم في السكري

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دعت وزارة الصحة، مرضى السكري، إلى اتباع 3 إجراءات للمساهمة في التحكم في السكري.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية “عش بصحة” على “تويتر”، أن “ممارسة وأخذ الاحتياج الكافي من السوائل مع أخذ الأدوية بانتظامٍ تساعد على التحكم في السكري”.

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Source almnatiq


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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