كوريا الجنوبية تسجل 36,675 إصابة بفيروس كورونا

︎ . المناطق_متابعات سجلت كوريا الجنوبية 36,675 إصابة جديدة بكوفيد19-، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 25 مليونا و 838 ألف و239. وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها, أنها سجلت ايضا 18 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 29,372. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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