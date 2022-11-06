الملحقية السعودية الثقافية بواشنطن تشارك في مباردة “كات ووك” للحفاظ على القطط البرية

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شاركت ملحقية سفارة المملكة العربية السعودية الثقافية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، في النسخة الثانية من المبادرة العالمية “كات ووك” والتي تنظمها منظمة كاتموسفير.

وانطلقت مسيرة منسوبي الملحقية والطلاب والطالبات المبتعثين بمشاركة الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الدكتور فوزي بخاري من مقر الملحقية في ولاية فرجيينا وصولاً إلى مقر المبادرة ذهاباً وإياباً وذلك لرفع الوعي والتشجيع على الحفاظ على القطط البرية.

وتأتي هذه المشاركة بهدف دعم حماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرَّضة للانقراض، والسعي للتذكير بأهميتها للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية، إلى جانب أن الفعالية تستهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرَّضة للانقراض في كل ارجاء العالم.

الجدير بالذكر أن صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اطلقت عام 1442 منظمة غير ربحية تحمل اسم “كاتموسفير” (Catmosphere)، بهدف الحفاظ على حياة القطط البرية (السنوريات)، ومن بينها “النمر العربي”، وحماية دورتها الحياتية الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز ودعم عمل منظمة “بانثيرا” التي تعد المنظمة الوحيدة المكرسة حصريا للحفاظ على حياة 40 نوعًا من القطط البرية في العالم من خلال إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية والحملات التوعوية ودعم المبادرات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

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Source almnatiq

