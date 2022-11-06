طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق بينها جازان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (36 درجة بمكة المكرمة، و33 درجة بالمدينة المنورة، و32 درجة بالرياض، و30 درجة بالدمام، و35 درجة في جدة، و25 درجة في أبها).



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Source akhbaar24

