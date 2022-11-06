حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية.





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