مستجدات الغـزو الروسي.. عودة الكهرباء لـ”زابوريجيا” وضربات موسكو تحاصر باخموت

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عاد التيار الكهربائي الخارجي إلى محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية بعد يومين من الانقطاع، حيث تزامن ذلك مع مواصلة القوات الروسية الهجـوم على مدينة باخموت الأوكرانية.

عودة الكهرباء إلى محطة زابوريجيا النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عودة التيار الكهربائي الخارجي إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وذلك بعد يومين من انفصالها عن شبكة الكهرباء بعدما ألحق قصـف روسي الضرر بخطوط الجهد العالي.

ونوه المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى أن عودة التيار جاءت بعد الانتهاء من إصلاح خطي الكهرباء الخارجيين بالمحطة وإعادة الربط بالشبكة، مطالباً بإنشاء منطقة أمان نووي وحماية أمنية حول المحطة لمنع وقوع حـادث نووي.

باخموت تواصل صمودها

وقال نائب رئيس بلدية مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا، إن سكان المدينة يواصلون صمودهم حتى تتمكن القوات الأوكرانية من التصدي للضربـات الروسية، في ظل عدم وجود كهرباء أو غاز أو مياه جارية منذ قرابة شهرين.

وأضاف أن سكان باخموت يعيشون ظروفاً قاسية، فضلاً عن سقوط مدنيين بين قتيـل وجريـح يومياً، مشيراً إلى أن أكثر من 120 مدنياً قُتـلوا في باخموت منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

مطالبات بإيطاليا بوقف إرسال الأسلـحة لأوكرانيا

تظاهر نحو 30 ألف شخص في روما من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، مطالبين الحكومة الإيطالية بالتوقف عن إرسال أسلـحة لمواجهة الغزو الروسي، وسط تأكيدات من الحكومة الإيطالية بأنها تخطط لإرسال معدات عسكرية إضافية قريباً.

هجوم على قاضٍ موالٍ لروسيا

أطلق مسلـحون النار على قاضٍ في منطقة بشرق أوكرانيا تسيطر عليها روسيا، حيث أصيـب بجروح خطيرة بعدما حكم على 3 أجانب بالإعدام منذ أشهر، منهم بريطانيان اثنان ومغربي أُلقي القبض عليهم بتهمة محاولة الإطاحة بالسلطات المحلية.



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Source akhbaar24

