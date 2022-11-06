“الزكاة والجمارك”: أجهزة الجوال مُعفاة من الرسوم الجمركية

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أكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن أجهزة الجوال التي يتم شراؤها من الخارج مُعفاة من الرسوم الجمركية. وأوضحت الهيئة، أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق بنسبة 15% على جميع الواردات من الخارج. ولفتت إلى أنه يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، كما يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.

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