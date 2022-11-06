︎ . المناطق_واس استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما مساء السبت قرب بلدة (سنجل) شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب مصعب نفل (18 عاماً) استشهد فور وصوله مجمع فلسطين الطبي في رام الله متأثراً بجروحه الخطيرة، مضيفةً في بيان أن نفل وصل إلى المستشفى مصاباً برصاصة من النوع الحي في القلب.

وأوضحت الوزارة أن شابا آخر أصيب بجروح خطيرة أيضا وقام جيش الاحتلال باعتقاله. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.