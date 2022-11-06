“تويتر” تطلق خدمة الاشتراك الشهري بـ”العلامة الزرقاء” مقابل 8 دولارات

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أطلقت شركة “تويتر”، خدمة الاشتراك الشهري بقيمة 8 دولارات للحصول على العلامة الزرقاء للحسابات التي تم التحقق منها. وبيّنت الشركة، أن المُستخدمين الذين يشتركون الآن يمكنهم الحصول على علامة التحقق الزرقاء بجوار أسمائهم مثل المشاهير والشركات والسياسيين. ويُعد هذا التغيير نهاية نظام التحقق المعتاد في “تويتر” الذي بدأ عام 2009؛ لمنع انتحال هويات أصحاب حسابات المشاهير والسياسيين.

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