في الليلة الـ27.. بيع 3 صقور بـ248 ألف ريال بمزاد نادي الصقور السعودي

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أُقيمت اليوم الليلة الـ27 من مزاد نادي الصقور السعودي الذي يُنظِّمه النادي بمقره بملهم شمال الرياض حتى 15 نوفمبر الحالي، وشهدت بيع 3 صقور بمبلغ 248 ألف ريال.

وانطلق المزاد بالصقر الأول شاهين فرخ، طرح المجيرمة للطاروحَين علي مرزوق الحسناني ومطلق علي الحسناني، وتم بيعه بمبلغ 86 ألف ريال.

بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الدوج جنوب الليث للطواريح علي سعيد الحويطي وأحمد سعيد الحويطي ومحمد عيد الحويطي، وتم بيعه بمبلغ 70 ألف ريال.

وجاء ختام الليلة مع الصقر الثالث شاهين فرخ، طرح تبوك للطواريح محمد عبيد العطوي وخالد مسلم العطوي وزاهر زيد العطوي، وتم بيعه بمبلغ 92 ألف ريال.

وتتواصل غدًا الأحد ليالي مزاد نادي الصقور السعودي في الليلة الـ 28، التي ستشهد عرض صقور مميزة.

إلى ذلك، تتسارع وتيرة الاستعدادات في نادي الصقور السعودي تأهبًا لانطلاق الحدث الأضخم في عالم الصقور، وهو مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022 يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر، وذلك في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض).

ويأتي المهرجان ضمن جهود النادي لدعم الصقارين، وتعزيز هواية الصقارة في السعودية. ويُعدُّ الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويتنافس فيه الصقارون السعوديون والدوليون على جوائز كبيرة، تعكس حجم الاهتمام الذي توليه السعودية لتعزيز الاهتمام بموروث الصقارة محليًّا ودوليًّا.

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Source almnatiq

