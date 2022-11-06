برشلونة يهزم ألميريا بثنائية في ليلة وداع بيكيه

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فاز برشلونة على ضيفه ألميريا، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدورى الإسباني في معقل البلوجرانا “سبوتيفاي كامب نو”.
سجل أهداف المباراة لصالح برشلونة كل من الفرنسي عثمان ديمبلى في الدقيقة 48، والهولندى فرينكي دى يونج في الدقيقة 62.
وشهد اللقاء استبدال القائد بيكيه في الدقيقة 83 ودخل بدلا منه الدنماركي أندرياس كريستنسين، ليغادر الملعب باكيا وسط تصفيق لاعبى الفريقين وهتاف الجمهور في أرجاء الملعب بعد إعلانه أن هذه المباراة هي الأخيرة له في عالم كرة القدم.
تلك النتيجة رفعت رصيد برشلونة إلى 34 نقطة ليعتلى صدارة الترتيب مؤقتًا قبل مواجهة رايو فاليكانو وريال مدريد في إطار الجولة ذاتها، بينما تجمد عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.
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Source akhbaar24
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