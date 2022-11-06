“الصحة الخليجي”: 5 فوائد لقيام كبار السن ببعض المهام اليومية بأنفسهم

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نصح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، بإتاحة المجال لكبار السن لتنفيذ بعض المهام اليومية الخاصة بهم نظراً لوجود فوائد صحية لذلك.

وأوضح المجلس، أنه يُنصح طبياً بأن يقوم كبير السن بمهامه اليومية التي لا تتطلب جهداً عالياً مثل التسوق للمنزل، وري النباتات، وممارسة الرياضة. مبيناً أن هذه الأنشطة تتميّز بفوائدها الصحية الكبيرة، حيث تزيد من مستوى النشاط البدني للفرد، وتساعد على تحفيز الذاكرة، وتحسّن من القدرات العقلية.

ونوه إلى أن هناك انعكاسات إيجابية لقيام كبار السن ببعض المهام اليومية منها الرضا عن النفس، وشعورهم بأنهم لا يزالون أشخاصاً فعالين في المجتمع.





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Source akhbaar24

