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موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم، يشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، للمرة الثانية على التوالي، وبمعنويات مرتفعة تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، ويمني النفس الذهاب بعيدًا في المونديال.

موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

ويقدم موقع المناطيق في السطور التالية موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم، والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للمنتخبين في المباراة المرتقبة بينهم.

أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب السعودي، في مجموعة صعبة نسبيا بالنسبة للأخضر، مع الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

تاريخ مباريات منتخب السعودية أمام الأرجنتين

ووفقًا للإحصائيات والتاريخ، تعد هذه المرة السادسة التي يصل فيها

موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

إلى نهائيات كأس العالم، ويتمنى معادلة وتكرار إنجاز نسخة 1994 والتي وصل فيها إلى دور الـ 16.

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية والأرجنتين على ملعب لوسيل” يوم الـ 22 نوفمبر الحالي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات السعودية في كأس العالم 2022؟

ومن المقرر أن تنقل مباراة المنتخب السعودية والأرجنتين عبر مجموعة قنوان بي إن سبورتس، كما تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

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Source almnatiq

