“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل للأسبوع الحادي عشر

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أعلنت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الحادي عشر عبر قنوات عين على تردد عرب سات 12437. وأوضحت الوزارة، أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية والتربية الخاصة والصفوف المتوسطة والثانوية، يبدأ في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً ويعاد طوال اليوم أو عبر قناة عين على اليوتيوب. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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