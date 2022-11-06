إليك أهم فوائد عصير الجرجير وطريقة تحضيره

︎

.

المناطق_متابعات

هل جربت عصير الجرجير من قبل؟ إذا كانت إجابتك نعم فهنيئاً لك على فوائده التي تعد ولا تحصى، أما إن كانت إجابتك لا، فبعد هذا المقال بالتأكيد ستجربه، فتعرف معنا الآن على أهم فوائد عصير الجرجير وطرق تحضيره بأكثر من طريقة، واختر الأنسب لك

فوائد عصير الجرجير السحرية

لا تختلف فوائد عصير الجرجير كثيراً عن الفوائد التي يقدمها نبات الجرجير نفسه، لكن العصير أيضاً مغذي لاحتوائه على عناصر ومكونات غذائية أخرى تضاف للجرجير عند خفقه وشربه، ويمكن حصر فوائد عصير الجرجير في أنه:

مثير طبيعي للشهوة الجنسية، وهذا قد يرجع للعناصر الغذائية الهامة التي يحتوي عليها الجرجير مثل مضادات الأكسدة والمعادن الطبيعية

يدعم صحة الجلد، حيث يحافظ على بشرتك نضرة وشابة أكثر، كما أنه يحمي الجلد من الأضرار والعوامل الخارجية، ويساعد على تأخير شيخوخة وتجاعيد البشرة

يقي من مرض السكري

يعزز من صحة العين نظراً لاحتوائه على الكاروتينات التي تدعم من صحة العينين

يدعم صحة الشعر بشكل كبير ويعالج التساقط ويحارب القشرة

يحسن من عملية الهضم، ويساعد على إفراز إنزيمات المعدة

يدعم صحة وعمل الغدة الدرقية نظراً لاحتوائه على عنصر اليود الهام لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية

التخلص من السموم المتراكمة في الجسم

تعرف أكثر على باقي: فوائد الجرجير المذهلة والمثيرة للاهتمام. طريقة تحضر عصير الجرجير يمكن تحضير هذا العصير بأكثر من طريقة ليناسب كل الأذواق، فتعرف معنا في السطور القادمة على أفضل طرق لإعداده بشكل صحي

عصير الجرجير الأصلي فالعصير الكلاسيكي للجرجير يمكن عمله مضافاً له بعض الخضروات الأحرى التي تكسبه فوائد عظيمة وتجعله مفيد لأبعد الحدود

المكونات

باقتين من الجرجير الطازج

جزرتين متوسطين الحجم

ثمرة طماطم

نصف ثمرة من البنجر متوسط الحجم

باقة من الكرفس

باقة من الخس

طريقة التحضير

تغسل المكونات جيداً بالماء والخل

تضاف إلى بعضها البعض وتخفق جيداً

يبرد العصير ويقدم للشرب

عصير الجرجير والأناناس والخيار المكونات

ثمرة خيار واحدة متوسطة الحجم

باقة كبيرة من الجرجير

كوب ونصف من الأناناس المقطع

شريحة من الزنجبيل مقشرة وطازجة

نصف ليمونة مقطعة

طريقة التحضير

قم بغسل المكونات جيداً

أضف المكونات لبعض البعض وقم بخفقها في الخلاط أو العصارة

تأكد من خفقها جيداً

يبرد ويشرب

تعرف الآن على: طريقة عمل عصير الجرجير والكرفس للتخسيس عصير الكيوي والجرجير يعتبر هذا العصير مفضل وشائع في كثير من الدول مثل بريطانيا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، نظراً لفوائده الكثيرة

المكونات

باقتين من الجرجير

ثمرتين من الكيوي

ثمرة تفاحة

طريقة التحضير

اغسل المكونات جيداً

اخفقها في الخلاط حتى تمام التجانس

يقدم للشرب

عصير البروكلي والجرجير المكونات

باقتين من الجرجير

ثمرة لفت

كوب ممن رؤوس البروكلي

تفاحتين أو أربع جزرات من الحجم الكبير للتحلية

طريقة التحضير

تخفق هذه المكونات جيداً معاً بعد غسلها جيداً

تُشرب بعد أن تبرد

عصير الجرجير والرمان المكونات

باقة من الجرجير

كوب رمان أخضر مفرط لبذور

كوب رمان أحمر مفرط لبذور

كوب سبانج مقطعة صغيراً

كوب من نبات السلق الأخضر

كوب سلق أحمر

كوب من أوراق ميزونا

ثمرتين من الكمثرى حسب الرغبة

طريقة التحضير

تُغسل المكونات بالماء الجاري والخل

توضع في الخلاط وتخفق جيداً

تقدم للشرب

عصير الجرجير والبقدونس المكونات

باقة جرجير طازجة

ثمرة خيار كاملة

كوب من حب الرشاد

كوب من البقدونس

ثلاث ثمرات من كرنب بروكسل

طريقة التحضير

تضاف المكونات لبعضها البعض

تخفق جيداً ثم تُشرب

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

