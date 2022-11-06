تفاصيل منافسات السبت بدورة الألعاب السعودية

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تّوج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين في منافسات ألعاب القوى والتي انطلقت اليوم في نادي الرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.

ألعاب القوى

واختتمت اليوم سباقات 110متر حواجز، و100 متر، ورمي الرمح، والوثب الطويل، ودفع الجلة، وحلّق عبدالله محمد بذهبية سباق 100 متر تلاه محمود إبراهيم في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء أحمد مجرشي في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي مسابقة 110 متر حواجز، حصد اللاعب عطيه الشمراني المركز الاول الميدالية الذهبية، تلاه شاكر السالم في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء منير الهاشم في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي الجلة، حصد اللاعب محمد تولو الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه اللاعب علي آل مبارك في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلّ اللاعب أمين العرادي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي مسابقة الوثب الطويل، فاز اللاعب حمود علواني بالمركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه أحمد مرزوق في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء اللاعب عبدالرحمن شراحيلي في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي مسابقة رمي الرمح، حلّق اللاعب علي آل عبد الغني بالميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه وليد الحمد في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثم مرتضى الحمد في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين إلى جانب صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، الدكتور حبيب الربعان، رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى.

كرة قدم الصالات للسيدات

كما توّجت صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز، مستشار سمو نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، اليوم الفائزات بمنافسات كرة قدم الصالات للسيدات والتي اختتمت اليوم في صالة جامعة الملك سعود.

وحصد نادي الهلال ذهبية المسابقة بعد فوزه على فريق اليمامة بنتيجة 3-2 بعد التمديد لوقت إضافي، وحقق فريق الشباب المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على فريق النصر بنتجية 4-3. وتوّج اللاعبات الفائزات إلى جانب صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار، الأستاذة أضواء العريفي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأستاذة لمياء بنت ابراهيم بن بهيان، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

المبارزة

وتوّجت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريهام بنت سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز، الفائزين والفائزات في منافسات المبارزة التي تواصلت لليوم الثاني في نادي الرياض، وفي منافسات سلاح الإيبيه للسيدات، حصدت اللاعبة فوزية الخيبري الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلتها اللاعبة ندى عابد في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلت اللاعبتان شوق الجزار ودانة القاسم في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات سلاح الشيش للرجال، حصد اللاعب حسن اليوسف المركز الأول والميدالية الذهبية تلاه اللاعب مهدي القروص في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء اللاعبان علي آل بنعلي، ومحمد الدخيل في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين إلى جانب صاحبة السمو الملكي الأميرة ريهام بنت سيف الإسلام، الأستاذ أحمد الصبّان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، والأستاذ محمد بو علي، نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة.

الكرة الطائرة

ووسط حضور جماهيري غفير ضجت به الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حسم النادي الأهلي الميدالية الذهبية لمسابقة الكرة الطائرة للرجال بعد فوز مثير على نادي الهلال بنتيجة 3-2، ليتصدر لاعبو الأهلي منصة التتويج ويأتي الهلال في المركز الثاني، وحصد فريق الاتحاد الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد فوزه على فريق الابتسام بنتيجة 3-0. وتوّج الفائزين الأستاذ خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، والأستاذ سعد العتيبي نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، والأستاذة أحلام العمري عضو الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.

وفي صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، أقيمت مباراتين ضمن منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، حيث فاز نادي الجوف على نادي المدينة بنتيجة 59 – 14، كما فاز نادي جدة على نادي جازان 67 – 27.



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Source akhbaar24

