مركز عمليات ومتابعة للتدريب العدلي - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن وزارة العدل تعتزم تأسيس مركز العمليات والمتابعة ومركز الزوار، لتعزيز مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار وتحسين سير وإستراتيجية العمل داخل المركز التدريب العدلي. ويأتي توجه مركز التدريب العدلي سعيا إلى التميز في تقديم أفضل الخدمات التدريبية الذكية للارتقاء بالمعارف والمهارات والخبرات التي تجعله قادرا على مزاولة العمل القضائي، بما يحقق الأهداف المخططة من قبل وزارة العدل لتحقيق التنمية العدلية المستدامة. الأهداف الإستراتيجية لمركز التدريب العدلي - الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها. - الفاعلية والتأثير محلياً و عالمياً. - رفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية -الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها. - الفاعلية والتأثير محلياً و عالمياً. - رفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية. مركز التدريب العدلي بالأرقام ‏المدربون 1088 ‏المتدربون 29884 ‏البرامج التدريبية 3044 الحقائب التدريبية 2665



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