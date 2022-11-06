شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يُنهي استعداداته لمواجهة آيسلندا وديًا وسط غياب الثلاثي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة آيسلندا وديًا.

ويلتقي الأخضر السعودي نظيرة الايسلندي مساء يوم غدٍ الأحد، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022.



موعد بطولة كأس العالم قطر 2022



ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يلعب المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة آيسلندا، في رابع مواجهاته الودية في المرحلة الثالثة، قبل أن يواجه منتخب بنما في ختام معسكره في أبوظبي.



السعودية تواجه آيسلندا وديًا في رابع مواجهاته بمعسكر أبوظبي



وخاض الأخضر السعودي، في المرحلة الحالية ثلاث مواجهات ودية أمام منتخبات مقدونيا وانتهت بالفوز، وألبانيا وهندوراس وانتهوا بالتعادل

وخاض اللاعبين حصة تدريبية على ملعب قصر الإمارات، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وعلى صعيد متصل، واصل الثلاثي صالح الشهري، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، تمارينهم الخاصة برفقة الجهاز الطبي للتعافي من إصابتهم.