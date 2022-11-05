«الأرصاد» يشارك في معرض «فرسان.. الطبيعة والإنسان»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المركز الوطني للأرصاد في معرض «فرسان.. الطبيعة والإنسان»، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بشاطئ الغدير في محافظة جزر فرسان، بمناسبة انضمام محمية الجزر إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (UNESCO). ويتضمن جناح المركز شاشات تفاعلية للتعريف بدوره البيئي، خلال مبادراته وبرامجه التي تهدف إلى تحقيق رسالة المركز في الارتقاء بخدمات الأرصاد والأداء البيئي الوطني وفق معايير قياسية لسلامة الأرواح والممتلكات والمحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة. وأوضح المشرف على الجناح عبدالله اليماني، أن الجناح يعرف الزوار بمهام المركز وأعماله وبرامجه في خدمات الطقس والمناخ، والتحذير المبكر لمواجهة العواصف والتقليل من أخطارها، وبرنامج الاستمطار الصناعي، وأهداف الرصد البحري. وأوضح المشرف على الجناح عبدالله اليماني، أن الجناح يعرف الزوار بمهام المركز وأعماله وبرامجه في خدمات الطقس والمناخ، والتحذير المبكر لمواجهة العواصف والتقليل من أخطارها، وبرنامج الاستمطار الصناعي، وأهداف الرصد البحري.

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