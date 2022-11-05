تعليم الرياض تسجل أكبر مشاركة في مسابقة «موهوب»

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وجاءت الميداليات التي حصل عليها طلاب تعليم الرياض بواقع 4 ذهبية و4 فضية و9 برونزية.وأوضح مدير النشاط الطلابي الدكتور أنور أبوعباة أن المسابقة سجل فيها على المستوى الوطني نحو 24 ألفا، شكل فيها المسجلون من تعليم الرياض ما نسبته 16% بواقع 3904 طلاب وطالبات، مشيرا إلى أن موهوب هي مسابقة علمية سنوية تستهدف الطلبة من الصف السادس الابتدائي إلى الثالث متوسط، لاكتشاف الطلبة المميزين في مجال العلوم والرياضيات والمعلوماتية، بهدف تأهيلهم ببرامج متخصصة لتمثيل الوطن في المسابقات والأولمبياد الدولية، وصولا إلى تحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية التي تهتم وتركز على الطالب وريادته المستقبلية على مستوى العالم.
ونوهت مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم لأهمية المسابقة، التي تسعى إلى تمكين الموهبة والإبداع كونهما من الروافد المهمة لازدهار الوطن، وتؤكد أن الاستثمار في رعاية الموهوبين من أهم مقومات التنمية المستدامة في المجتمعات.
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