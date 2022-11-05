وظائف إمام ومؤذن في نجران

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وبين الفرع استمرار طلبات التقديم لشغل الوظائف المطلوبة حتى نهاية ربيع الثاني الجاري، وذلك عن طريق استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المساجد بالمنطقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، عن حاجته لشغل 67 وظيفة بين (إمام - ومؤذن) في عدد من جوامع المنطقة، بنظام العقود الرسمية والمكافآت.وبين الفرع استمرار طلبات التقديم لشغل الوظائف المطلوبة حتى نهاية ربيع الثاني الجاري، وذلك عن طريق استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المساجد بالمنطقة.

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