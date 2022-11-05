مؤتمر يناقش تقنيات وتكنولوجيا المحاكاة الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق اليوم المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية، تحت شعار (محاكاة الرعاية الصحية إلى أبعد مدى)، في فندق كراون بلازا في المدينة الرقمية بالرياض، برعاية وزير الصحة فهد الجلاجل.

ويتضمن المؤتمر على مدى 5 أيام 40 ورشة عمل تقدم من مختصين في المحاكاة الصحية، و15 جلسة حوارية تشمل محاور المؤتمر الرئيسة، فيما يحتوي المؤتمر على مسارات تعليمية مختصة في مجال المحاكاة وتشمل التدريب بالمحاكاة الصحية في الطب العسكري الميداني، وتعليم التمريض المرتكز على المحاكاة الصحية، إلى جانب التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في المحاكاة الصحية، والتعليم من خلال (المرضى المعياريين).

ويشهد المؤتمر مسابقات نوعية ومتخصصة في مجال المحاكاة، تتمثل في مسابقة الهاكاثون في مجال المحاكاة في الرعاية الصحية، حيث تعد الأولى من نوعها، ومسابقة المولاج من خلال قولبة ومحاكاة الإصابات والأمراض، وقصص النجاح للمبدعين والملهمين في مسيرة المحاكاة، وحاضنة الأبحاث في المحاكاة وسلامة المرضى.

ويتضمن المؤتمر برنامجا علميا معتمدا على مدى 5 أيام بأكثر من 160 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.