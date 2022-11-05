«الصحة» توصي الأطفال والحوامل بلقاح الإنفلونزا

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وبينت الوزارة أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام، والنساء الحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة مثل السكري، وأمراض الصدر (الربو) وأمراض القلب.وأطلقت «الصحة» حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار «اللحظة اللي ما تتمناها»، وتستهدف الفئات الأكثر تأثرا بها مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بنقص المناعة والحوامل والعاملين بالقطاع الصحي وعامة أفراد المجتمع، مؤكدة أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تذكر، وأثبت فعاليته لسنين طويلة في جميع دول العالم.
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