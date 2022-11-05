شكرا لقرائتكم خبر صناعة الألحان على أصوات تحضير القهوة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت الهيئة إلى ارتباط مراحل تحضير القهوة السعودية في كل بيت بالمملكة بخطوات متنوعة، تضفي لطعم القهوة نكهة ومذاقا، تبدأ بتحميص البن وتقليبه على المحماس، مرورا بطحن البن ودقه في النجر بنغمات موسيقية تعرف بالتثليثة أو التربيعة أو التخميسة، وانتهاء بصب القهوة في الفناجين، وفي كل مرة تحضر فيها القهوة السعودية، تتهادى تلك الأصوات والنغمات المألوفة إلى الأسماع، وكأنها قاسم موسيقي مشترك في كل بيت سعودي؛ إعلانا عن قرب وقت تقديم القهوة، هذه الأصوات والنغمات، ليست إلا ألحانا وأهازيج ترتبط في الذاكرة بأصول الحفاوة السعودية وكرم الضيافة.وأضافت، أنها أصوات وألحان لا تختزل فقط في قالب تحضير القهوة؛ بل يمتد حضورها ليكون مصدر إلهام متجدد.
ولذلك، احتفاء بالإرث العريق، وتعزيزا للجذور الثقافية والمجتمعية ومعانيها، أطلقت وزارة الثقافة مسابقة «معزوفة القهوة السعودية» ضمن مبادرة عام القهوة السعودية 2022.
كيف تشارك؟
- اصنع معزوفتك المبتكرة عن طريق استخدام مؤثرات من المكتبة الصوتية الخاصة بالمسابقة
- تحوي مختلف الأصوات الناتجة من تحضير القهوة السعودية
- ادمجها بعملك الموسيقي
الجوائز
- 150 ألف ريال جوائز إجمالية
- 100 ألف ريال المركز الأول
- 50 ألف ريال المركز الثاني
الخط الزمني
- 15 سبتمبر
- بدء التسجيل وتسليم المعزوفات
- 15 نوفمبر
- إغلاق التسجيل
- 15 نوفمبر - 30 نوفمبر
- فرز المشاركات
- 29 ديسمبر
- إعلان الفائزين
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