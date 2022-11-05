بدء مبادرة «كات ووك» على أراضي محمية الملك سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت مبادرة «كات ووك» العالمية في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، بالتعاون مع مؤسسة «كاتموسفير»، التي تهدف لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية.

واستهدفت المحمية إقامة الفعالية في 4 مواقع بامتداد مساحة المحمية بين المناطق الإدارية الأربع، وهي موقق في حائل وطريف من الحدود الشمالية وفي الجوف وادي المفرجية ووادي القليبة في تبوك، بالتعاون مع المجتمع المحلي في كل من تلك المناطق، بمشاركة من المجتمع المحلي من إمارات المناطق، والأمانات ومراكز الشرطة والمراكز الصحية في كل من حائل، تبوك، طريف والجوف وبالتعاون مع مستشفى موقق في حائل والأمن البيئي.

كما شارك عدد من الجامعات والفرق التطوعية في هذه المبادرة المميزة، ومنها رابطة تبوك الخضراء ونادي هايكنج حائل ونادي الطائي، بحضور ومشاركة جامعة تبوك وجامعة فهد بن سلطان وجامعة حائل وجامعة الجوف وجامعة الحدود الشمالية وفريق طبرجل من رابطة سدر الجوف التطوعية.

واشتملت الفعالية على أركان للتوعية البيئية والزراعة وعدد من الأنشطة الترفيهية المختلفة، إلى جانب أركان للتوعية بالأنواع السبع المعروفة للقطط البرية.

ويأتي الهدف من المشاركة في مبادرة كات ووك، تعزيزا لنمط الحياة الصحي، وللتوعية بأهمية الحفاظ على القطط البرية الـ7 المهددة بالانقراض، وهي: اليغور، الفهد، نمر الثلج، النمر، الأسد، الببر، وأسد الجبال.

محمية الملك سلمان







أكبر محمية في الشرق الأوسط



مساحتها تزيد على 130 ألف كلم2



تمتد المحمية بين 4 مناطق إدارية



تشمل آثارا مسجلة لدى اليونسكو



منطقة جبة بالمحمية تعود لـ8 قرون قبل الميلاد



مبادرة «كات ووك»