حماية البيئة الطبيعية أبرز موضوعات منتدى مبادرة السعودية الخضراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم المملكة تنظيم برنامج ومتحدثي النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء2022 خلال الفترة من 11 - 12 نوفمبر الجاري على هامش فعاليات مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ.

وسيجمع المنتدى نخبة من قادة الفكر وخبراء المناخ لمناقشة التقدم المحرز خلال العام الماضي؛ بما يوضح التزام المملكة ومساهمتها الفعالة في مجال العمل المناخي لتحقيق شعار «من الطموح إلى العمل».

وسيركز اليوم الأول للمنتدى على رحلة الانتقال الأخضر للمملكة.

وستسلط الجلسات الضوء على نهج المملكة متعدد الأوجه والتخصصات للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تتمحور المناقشات حول مصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، وجهود المملكة الرائدة في تنمية الاقتصاد الدائري للكربون.

وسيكون التشجير وحماية البيئة الطبيعية في المملكة من أبرز موضوعات اليوم الأول.

ففي عام 2021، التزمت المملكة بهدف زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء البلاد، والوصول لزراعة 450 مليون شجرة بحلول عام 2030. وسيحدد المنتدى خطط السعودية لتحقيق هذا الهدف بطريقة مستدامة ودقيقة للحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد للبلاد.

أما اليوم الثاني للمنتدى، فسيرصد المساعي المطلوبة من كافة شرائح المجتمع لتحقيق مستقبل مستدام للجميع.

وستركز المناقشات على ضرورة التعاون الدولي في مجال العمل المناخي، وتنمية قطاع التمويل الأخضر، وأهمية مشاركة القطاع الخاص.

وتخصص جلسات ما بعد الظهر لتسليط الضوء على أهمية دور الشباب في العمل المناخي، مما يجسد نهج المملكة لتفعيل دور جميع شرائح المجتمع في الارتقاء بسوية الحياة وحماية الأجيال المقبلة.

وسيناقش قادة المناخ المحليين والإقليميين والدوليين خلال المنتدى أفضل الممارسات المتبعة، إلى جانب تسليط الضوء على الابتكار، وتحفيز المساعي لمكافحة تغير المناخ.

إضافة إلى المنتدى المخصص للمدعوين والمستمر على مدار يومين؛ يمتد «معرض مبادرة السعودية الخضراء»، على مساحة واسعة تستعرض نطاق ووتيرة الحراك المناخي في المملكة العربية السعودية؛ حيث يفتح أبوابه أمام العامة يوم 7 نوفمبر ويستمر حتى 18 نوفمبر.

وسيحظى زوار المعرض بفرصة استكشاف تنوع وأهمية المبادرات المنفذة حاليا في مختلف أرجاء المملكة – بدءا من إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين النظيف على مستوى العالم في نيوم، وصولا إلى برامج إعادة التوطين الناجحة لأبرز الأحياء البرية المهددة بالانقراض في المملكة – والتي تسعى بمجملها لتحقيق الأهداف الشاملة لمبادرة السعودية الخضراء وضمان إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.

ويجسد تنظيم منتدى ومعرض مبادرة السعودية الخضراء، التزام المملكة بالتعاون لبناء مستقبل أكثر خضرة للجميع، كما أن استمرار مناقشة الأهداف المحددة في إطار مبادرة السعودية الخضراء، ما هو إلا تأكيد إضافي على التزامها بتحقيق هدف الوصول للحياد الصفري بحلول 2060، بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي والتنمية.

الرؤساء التنفيذيون الذين يقودون رحلة الانتقال للطاقة النظيفة:







الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر.



المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة غرين هيدروجين إنترناشيونال برايان ماكسويل.



الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكوا باوربادي بادماناثان، سيف الله قاسمي.



رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة إير برودكتس آند كيميكال.



رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بوياني.



قائمة المتحدثين تشمل ممثلو الحكومة السعودية، وعلى رأسهم:





وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان



وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي



المبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير



وزير السياحة أحمد الخطيب



وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف



وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل



وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه



دعاة حماية المناخ الدوليين وعلى رأسهم