شكرا لقرائتكم خبر سعوديون يسيرون 7 كلم بأمريكا للحفاظ على القطط البرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة، أمس، في النسخة الثانية من المبادرة العالمية «كات ووك»، التي تنظمها منظمة كاتموسفير المعنية بدعم مبادرات الحفاظ على القطط البرية المعرضة للانقراض، وذلك بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر، وعدد من منسوبي السفارة في واشنطن.

وتضمنت المشاركة قيام عدد من منسوبي السفارة بالسير مسافة 7 كلم، بهدف رفع الوعي والتشجيع على الحفاظ على القطط البرية، وبالأخص النمر العربي، الذي بذلت المملكة جهودا كبيرة لحمايته من الانقراض وإعادته لبيئته الطبيعية، وذلك ضمن برامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم السفارة فهد ناظر، أن مشاركة منسوبي سفارة المملكة في واشنطن في المبادرة، يأتي بدعم وتشجيع وتوجيه من سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، وذلك بهدف دعم حماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرضة للانقراض، والسعي للتذكير بأهميتها للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية، مشيرا إلى أن الفعالية تهدف في المقام الأول لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرضة للانقراض في كل أرجاء العالم.